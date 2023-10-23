На обнажившихся из-за засухи скалистых берегах Амазонки обнаружили вырезанные 2 тысячи лет назад лица

08:56 2023-10-23
На обнажившихся из-за засухи скалистых берегах Амазонки обнаружили вырезанные 2 тысячи лет назад лица

Ученые считают, что обнаруженные гравюры представляют археологический объект, который имеет большую значимость.

Сильная засуха во многих частях Амазонки вызвала резкое падение уровня воды в реке. В итоге стали видны десятки обычно затопленных скал с резными фигурами. Их возраст оценивается примерно в 2000 лет, сообщает Рhys.org со ссылкой на «Франс-Пресс».

Наскальные гравировки ранее не были видны, потому что были покрыты водами реки Негро. Обнаруженные гравюры представляют археологический объект, который имеет «большую значимость», считает ученый Бразильского института исторического наследия Хайме Оливейра.

Впервые они были замечены в 2010-м году - во время другого периода засухи, хотя и менее сильного, чем нынешний. На гравюрах в основном изображены человеческие лица - прямоугольные и овальные, с улыбками либо мрачными выражениями.

В них есть нечто общее с современными произведениями искусства. Но под водой они сохранялись бы лучше, - сказал Оливейра. 

Недавно на реке Амазонка в Британии зафиксировали самый низкий за 120 лет уровень ее стока. Засуха резко снизила уровень рек, при этом затронув регион, который находится в полной зависимости от водных путей снабжения. Правительство Бразилии направило в эти районы чрезвычайную помощь.

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