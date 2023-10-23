Сатановский рассказал о возвращении в Израиль из-за скандала с МИД РФ

09:34 2023-10-23
Сатановский рассказал о возвращении в Израиль из-за скандала с МИД РФ

Политолога за высказывания об официальном представителе ведомства уволили с телеканала «Соловьев Live».

Политолог и востоковед Евгений Сатановский в ответ на вопрос NEWS.ru о возможном переезде в Израиль в связи с его нелестными словами об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой заявил, что он «живет и будет жить в России».

Как напоминает агентство, накануне Сатановский был уволен с телеканала «Соловьев Live».

Я пенсионер. Я живу и буду жить я в России, - отметил Сатановский.

По словам политолога, в молодости он работал в горячем цеху завода «Серп и Молот», отсюда особенности его лексики. Он иронично сравнил себя также с политиком Виктором Черномырдиным, который медленного говорил, так как переводил «с русского устного» на «русский конвенциональный».

Накануне Евгений Сатановский нелестно высказался о Марии Захаровой, и тележурналист Владимир Соловьев на это резко отреагировал.

Ведущий извинился перед ведомством и персонально перед представителем МИД за своего сотрудника. И подчеркнул, что слова политолога «абсолютно несправедливы по содержанию и недопустимы по форме». Востоковеда за это уволили.

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