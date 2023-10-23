Эксперт объяснила, полезно ли каждый день есть квашеную капусту

09:48 2023-10-23
Эксперт объяснила, полезно ли каждый день есть квашеную капусту

Этот продукт богат полезными бактериями, витаминами группы С, В, К и пробиотиками. Он отлично укрепляет иммунитет и защищает от инфекций.

Преподаватель кафедры физиологии московского Госуниверситета просвещения Ирина Лялина рассказала о пользе квашеной капусты, сообщает Еdimdoma.ru.

По словам эксперта, осень открывает сезон ферментированных продуктов. Как известно, они лучше усваиваются организмом и хорошо отражаются на работе кишечника. Ирина Лялина подчеркнула, что капусту не только можно, но и нужно есть каждый день. Особенно - в холодное время года.

Квашеная капуста очень богата полезными бактериями, витаминами группы С, В и К, пробиотиками. Этот продукт укрепляет иммунитет, потому квашеная капуста - надежный помощник в профилактике и борьбе с инфекциями, гриппом и ОРВИ.

Этот продукт также насыщает организм антиоксидантами, поддерживающими здоровье клеток. Он блокирует развитие воспалительных процессов и сдерживает хронические заболевания.

Самый полезный вариант такого продукта получается из капусты поздних сортов и моркови. При этом эксперт напомнила, что квашеная капуста противопоказана людям с гипертонией, язвенной болезнью и заболеваниями желудка в острой стадии.

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