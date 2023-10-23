В 1988-м году экскаваторщик в Минске случайно нашел самый большой клад в Беларуси

10:28 2023-10-23
В 1988-м году экскаваторщик в Минске случайно нашел самый большой клад в Беларуси

Он насчитывал 547 предметов общим весом 13 килограммов. Там были серебряные вазы, подсвечники, подносы, монеты, награды Российской империи.

Как и многие важные археологические открытия, самый большой в Беларуси клад был обнаружен 4-го августа 1988-го года абсолютно случайно, напоминает автор канала "Я кладоискатель" на платформе Дзен.

Его нашли почти в центре города - на пересечении улиц Володарского и Городской вал. Для обыкновенного минского экскаваторщика Леонида Иосифовича Блатуна это стало знаковым событием.

Бригада рабочих в тот день прокладывали теплотрассу. И Леонид в один момент почувствовал, что ковш за что-то зацепился. Вместе с другими рабочими он принялся раскапывать грунт вокруг большого деревянного ящика. Это был массивный сундук. Внутри он был наполнен настоящими сокровищами.

Минский клад насчитывал 547 предметов общим весом 13 килограммов. Там были ажурные серебряные вазы, подсвечники, серебряные подносы. Золотые и серебряные монеты - Российской империи, немецкие, китайские, японские. А также - награды времён Первой мировой войны, дорогие украшения.

Самым старым предметом была пивная кружка работы рижских мастеров, сделанная в 1693-м году. Ученые предположили, что сокровища были спрятаны осенью 1918-го года. 

Клад оценили более, чем в 36 тысяч советских рублей. Леонид Иосифович получил свои 25 процентов от его стоимости - 8000 рублей. По некоторым данным, рабочий купил себе на эти деньги автомобиль Волга и 4-комнатную квартиру.

Но это вряд ли могло быть: как известно, цены на Волгу к концу 80-х годов начинались от 10000 рублей. 

Найденные драгоценности были переданы Государственному музею БССР (сегодня Национальный исторический музей Республики Беларусь). Клад там хранится по сей день.

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