Американка вернулась из отпуска и увидела, что её дом снесен

11:22 2023-10-23
Американка вернулась из отпуска и увидела, что её дом снесен

Как оказалось, строительная компания перепутала адреса, и снесла здание по ошибке.

Американка отправилась на отдых, но вынуждена была его прервать из-за сообщения соседки.

Та спросила: зачем она сносит дом? Когда хозяйка коттеджа спешно приехала домой, здание уже было разрушено до основания, сообщает Рамблер.

Компания-подрядчик заявила, что дом снесли по ошибке. И пообещала провести расследование, а также «работу над устранением неполадок», но в итоге даже мусор не был убран.

Пострадавшая женщина намерена добиваться возмещения ущерба через суд, но пока ей предстоит найти себе новое место жительства.

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