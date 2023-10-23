Шер показала кольцо с бриллиантом, подаренным молодым возлюбленным

77-летняя певица Шер продолжает поддерживать интерес к своей личной жизни, где опять есть место для 37-летнего рэпера Александра Эдванса, сообщает Нellomagrussia.ru.

Спустя 4 месяца после расставания влюбленные снова сошлись. Поп-дива призналась, что она счастлива и в доказательство показала кольцо с массивным бриллиантом на безымянном пальце. Шер при этом пояснила, что это просто подарок, о помолвке речи не идет.

Он преподнес мне кольцо на прошлое Рождество. Обычно я ношу его на правой руке, так как он сказал: “Это кольцо - для правильной женщины на правой руке”.

Инсайдеры пояснили, что Александр хотел показать Шер, насколько сильно заботится о ней.

Впервые о романе Шер и Александра Эдванса стало известно в ноябре 2022 года. Пару застали в Лос-Андрелесе, влюбленные при этом держались за руки и не старались скрыть своих чувств.