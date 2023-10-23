Следующий BMW i3 будет выглядеть более привычно, чем нынешняя

Следующий BMW i3 будет построен на платформе Neue Klasse, новой полностью электрической архитектуре, которая будет лежать в основе всех новых электромобилей марки.

"BMW определенно необходимо вывести на рынок доступный компактный автомобиль”, - сказал Вебер в интервью Automobilwoche.