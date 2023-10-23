Следующий BMW i3 будет выглядеть более привычно, чем нынешняя

Следующий BMW i3 будет построен на платформе Neue Klasse, новой полностью электрической архитектуре, которая будет лежать в основе всех новых электромобилей марки.
"BMW определенно необходимо вывести на рынок доступный компактный автомобиль”, - сказал Вебер в интервью Automobilwoche.
"Мы придаем большое значение предоставлению клиентам наилучшего доступа к марке BMW. Вот почему мы очень тщательно обдумываем, каким образом предложение для начального уровня может стать частью семейства Neue Klasse ", - добавил он.
Каким бы странным ни был дизайн i3, он был далеко не таким оскорбительным и противоречивым, как некоторые другие недавние разработки BMW, такие как XM и M4 Competition.
Да, Neue Klasse выглядит гораздо более традиционно, чем i3, но проблема была не в i3.
По крайней мере, его необычность была очаровательной.
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