Следующий BMW i3 будет выглядеть более привычно, чем нынешняя

12:25 2023-10-23
Следующий BMW i3 будет выглядеть более привычно, чем нынешняя

Многие поклонники BMW вздохнут с облегчением, узнав, что он не унаследует броский внешний вид своего предшественника, а будет выглядеть более традиционно.

Следующий BMW i3 будет построен на платформе Neue Klasse, новой полностью электрической архитектуре, которая будет лежать в основе всех новых электромобилей марки.

"BMW определенно необходимо вывести на рынок доступный компактный автомобиль”, - сказал Вебер в интервью Automobilwoche.

"Мы придаем большое значение предоставлению клиентам наилучшего доступа к марке BMW. Вот почему мы очень тщательно обдумываем, каким образом предложение для начального уровня может стать частью семейства Neue Klasse ", - добавил он.

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Каким бы странным ни был дизайн i3, он был далеко не таким оскорбительным и противоречивым, как некоторые другие недавние разработки BMW, такие как XM и M4 Competition.

Да, Neue Klasse выглядит гораздо более традиционно, чем i3, но проблема была не в i3.

По крайней мере, его необычность была очаровательной.

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