Американская компания Liquid View представила умные окна

Например, посетители цокольного этажа будут видеть красивый вид и у них не создастся ощущения, что они находятся не под землей.

Объявляется, что комплект их трех больших створок Liquid View стоит 100 000 долларов (9,7 млн рублей), а одна панель обойдется в 25 000 долларов (2,4 млн рублей).

Окна представляют собой огромные экраны, которые показывают реалистичную картинку, создавая иллюзию окна.

Авторы проекта уточнили, что "умные окна" синхронизируются со временем на смартфоне, поэтому вечером из окна вы увидите звёзды, а утром - рассвет.