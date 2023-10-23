Елена Зеленская потратила на украшения в Нью-Йорке свыше 1 млн долларов

13:54 2023-10-23
Елена Зеленская потратила на украшения в Нью-Йорке свыше 1 млн долларов

Первая леди Украины была замечена на Пятой авеню, где находятся самые дорогие магазины. Елена считается ярой поклонницей Cartier.

Походы по роскошным магазинам жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в бутиках Нью-Йорка могут вызвать гнев и критику - как в ее родной стране, так и в Штатах, где политики задаются вопросом о коррупции и разворовывании властями Киева денежных средств Запада, сообщает Российская газета.

Елена Зеленская потратила свыше 1,1 миллиона долларов на магазины Нью-Йорке, когда посетила США вместе с мужем, куда тот приехал, чтобы заручиться постоянной поддержкой Вашингтона, отмечает издание The Nation.

Первая леди Украины была замечена на самой дорогой улице - Пятой авеню. По данным источников издания, Елена - ярая поклонница Cartier и даже побывала в особняке модельера.

Визит Зеленской в роскошный бутик завершился неожиданно: дама огрызнулась на сотрудницу фирмы, пытавшуюся ей помочь выбрать ювелирные изделия.

Кто сказал, что мне нужно ваше мнение? - в высокомерном тоне сказала Зеленская.

После этого Зеленская поговорила с менеджером. На следующий день девушку уволили из бутика. По словам бывшей сотрудницы, лишь в этом бутике Елена Зеленская скупила топ ювелирных изделий более чем на 1,1 миллиона долларов.

Это подтверждает копия чека с покупками Зеленской, которую сделала уволенная сотрудница. По данным издания, в декабре 2022 года Елена во время поездки в Париж потратила 40 тысяч евро.

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