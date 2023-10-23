Изогнутые ложки, которые выпускали в СССР, считаются одним из загадочных артефактов страны

Многие и сегодня помнят о существовании в Советском Союзе изогнутых ложек. Для кого же предназначались эти странные столовые предметы?

Как уточняет сайт Yaustal.com, отличающиеся необычной формой ложки в СССР выпускались массово. А предназначались эти столовые приборы для отдельной категории людей. Это - левши.



Дело в том, что изогнутой под углом в 90° ложкой правшам пользоваться невозможно. И их изготавливали специально для переучивания детей-левшей в правшей либо в амбидекстров (то есть тех, кто одинаково хорошо владеет правой и левой рукой).

К слову, врожденная амбидекстрия нередко сопровождается и другими уникальными способностями. Многие известные люди одинаково владели двумя руками. Это - Леонардо да Винчи, Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Лев Николаевич Толстой и другие.

В СССР к левшам долгое время относились предвзято. Человек-левша считался если не дефектным, то неполноценным. Потому коррекции леворукости в школах уделялось особое внимание.