София Ротару в начале своей карьеры вытеснила со сцены конкурентку-«двойника»

Надежда Чепрага заявила о себе уже в 11 лет, дебютировав на молдавском телевидении. В 16 лет девушка попала на центральное ТВ в Москве, пела песни в передаче для школьников «Будильник», отмечает автор канала "Русский бомонд" на платформе Дзен.

А в конце 70-х на большую сцену большой страны вышла София Ротару – этническая молдаванка. Девушки примерно одного типажа, и зрители стали их путать.

Чепрага пыталась сглаживать острые углы, подчеркивая, что они разные и внешне, и по репертуару:

Нас связывают лишь общие молдавские корни и нотки нашей родины в вокале.

Важный этап для артиста - сбор песенного материала. Ротару умела застолбить за собой песни и сотрудничать с успешными композиторами. Но у Чепраги это не всегда получалось.

Однажды между певицами разгорелся конфликт - из-за песни Петра Теодоровича «Меланколие». Чепрага в итоге отступила, а София Ротару спела, и хит - "выстрелил". После этого София Михайловна осталась блистать на сцене, а слава ее конкурентки де-факто закатилась.

И у Чепраги, и у Ротару было много поклонников, мужчины забрасывали их письмами с признаниями. За Надеждой ухаживал даже шейх Брунея, подаривший ей верблюда. Засыпал ее цветами и сын румынского лидера Чаушеску.

Но она всю жизнь прожила с мужем, экономистом Евгением Литвиновым, замуж за которого вышла еще в 17 лет. София Ротару, к слову, тоже сделала свой выбор в личной жизни однажды и навсегда.

После того, как Чепрага пропала с эстрады, зрители связывали это с интригами Ротару, но на самом деле таковых и не было. Просто свое дело сделали начало перестройки, развал «Союзконцерта» и смена зрительских приоритетов.