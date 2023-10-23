Реалистичные манекены в Индии можно встретить по всей стране

Проблема в том, что очень немногие покупатели имеют тот же размер, что и выставленный манекен.

В нескольких крупных городах Индии магазины начали использовать манекены, которые гораздо больше соответствуют фигуре обычного человека, чем те, которые вы привыкли видеть в Abercrombie & Fitch.

У манекенов есть изгибы, контуры и "папины бока", которые лучше понимают, насколько хорошо тот или иной предмет одежды действительно подойдет.