Реалистичные манекены в Индии можно встретить по всей стране

Проблема в том, что очень немногие покупатели имеют тот же размер, что и выставленный манекен.
В нескольких крупных городах Индии магазины начали использовать манекены, которые гораздо больше соответствуют фигуре обычного человека, чем те, которые вы привыкли видеть в Abercrombie & Fitch.
У манекенов есть изгибы, контуры и "папины бока", которые лучше понимают, насколько хорошо тот или иной предмет одежды действительно подойдет.
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