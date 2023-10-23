Реалистичные манекены в Индии можно встретить по всей стране

15:58 2023-10-23
Реалистичные манекены в Индии можно встретить по всей стране

Один из лучших способов продвижения товара - выставить его на всеобщее обозрение, и это именно то, что делают розничные продавцы, когда они одевают манекены в одежду и расставляют их во всех лучших местах магазина.

Проблема в том, что очень немногие покупатели имеют тот же размер, что и выставленный манекен.

В нескольких крупных городах Индии магазины начали использовать манекены, которые гораздо больше соответствуют фигуре обычного человека, чем те, которые вы привыкли видеть в Abercrombie & Fitch.

У манекенов есть изгибы, контуры и "папины бока", которые лучше понимают, насколько хорошо тот или иной предмет одежды действительно подойдет.

Показать следующие комментарии
Фото
Игнат Ветров
16:09

Игнат Ветров

Слоны на маленьких лодках в Индии встречаются на реках и озерах

Слоны на маленьких лодках в Индии встречаются на реках и озерах

Всякий раз, когда речь заходит о слонах, есть шанс, что что-то пойдет не так, а слонов в Индии водится довольно часто.
Игнат Ветров
16:02

Игнат Ветров

Золотой храм в Амритсаре в Индии, городе Пенджабе

Золотой храм в Амритсаре в Индии, городе Пенджабе

Построенный в середине 1500-х годов на мраморном фундаменте площадью 67 квадратных футов, Шри Хармандир Сахиб (Золотой храм Амритсара) является главной духовной святыней в религии сикхов.
Светлана Игнатьева
15:53

Светлана Игнатьева

София Ротару в начале своей карьеры вытеснила со сцены конкурентку-«двойника»

София Ротару в начале своей карьеры вытеснила со сцены конкурентку-«двойника»

Некоторые связывали уход Надежды Чепраги с кознями певицы. Однажды между звездами разгорелся конфликт из-за песни.
Светлана Игнатьева
15:26

Светлана Игнатьева

Современники-коллеги недолюбливали Сергея Есенина и считали мерзким типом

Современники-коллеги недолюбливали Сергея Есенина и считали мерзким типом

Жизнь поэта сопровождали скандалы, и даже на его похоронах разгорелись споры о наследстве.
Светлана Игнатьева
14:30

Светлана Игнатьева

Жизнь и смерть Вии Артмане: актриса встречалась с Хрущевым, ездила на мерседесах, а умерла в психбольнице

Жизнь и смерть Вии Артмане: актриса встречалась с Хрущевым, ездила на мерседесах, а умерла в психбольнице

В 1993-м году звезда стала бездомной, потому что ее выселили из квартиры, права на которую заявил бывший хозяин недвижимости.
Светлана Игнатьева
14:08

Светлана Игнатьева

Изогнутые ложки, которые выпускали в СССР, считаются одним из загадочных артефактов страны

Изогнутые ложки, которые выпускали в СССР, считаются одним из загадочных артефактов страны

Эти столовые приборы предназначались для такой отдельной категории людей, как левши.