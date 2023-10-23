Золотой храм в Амритсаре в Индии, городе Пенджабе

16:02 2023-10-23
Золотой храм в Амритсаре в Индии, городе Пенджабе

Построенный в середине 1500-х годов на мраморном фундаменте площадью 67 квадратных футов, Шри Хармандир Сахиб (Золотой храм Амритсара) является главной духовной святыней в религии сикхов.

Храм привлекает посетителей со всего мира, но не все идут туда по религиозным соображениям.

Золотой храм в Амритсаре придерживается политики открытых дверей для людей любых убеждений (или их отсутствия).

Посетители могут осмотреть храм и поразиться 880 фунтам 24-каратного сусального золота, которое придало ему величественный вид.

Кроме того, храм ежедневно обслуживает более 50 000 посетителей бесплатной вегетарианской кухней.

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Еше одна диковинка Собачий храм в Чаннаптна, Карнатака:

В южной центральной деревне Чаннапатна в 2010 году рядом с храмом Богини Кемпаммы (божества, которого жители почитают больше всего) был построен храм, потому что Богиня, как говорят, посетила человека во сне и повелела ему сделать это.

Новый храм был построен в честь двух деревенских собак, которые бесследно исчезли.

Статуи пропавших собак теперь гордо возвышаются в стенах храма, и каждый год в Чаннапатне проводится фестиваль, посвященный жизни пропавших собак.

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