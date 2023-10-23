Золотой храм в Амритсаре в Индии, городе Пенджабе

Храм привлекает посетителей со всего мира, но не все идут туда по религиозным соображениям.

Золотой храм в Амритсаре придерживается политики открытых дверей для людей любых убеждений (или их отсутствия).

Посетители могут осмотреть храм и поразиться 880 фунтам 24-каратного сусального золота, которое придало ему величественный вид.

Кроме того, храм ежедневно обслуживает более 50 000 посетителей бесплатной вегетарианской кухней.