Золотой храм в Амритсаре в Индии, городе Пенджабе

Храм привлекает посетителей со всего мира, но не все идут туда по религиозным соображениям.
Золотой храм в Амритсаре придерживается политики открытых дверей для людей любых убеждений (или их отсутствия).
Посетители могут осмотреть храм и поразиться 880 фунтам 24-каратного сусального золота, которое придало ему величественный вид.
Кроме того, храм ежедневно обслуживает более 50 000 посетителей бесплатной вегетарианской кухней.
Еше одна диковинка Собачий храм в Чаннаптна, Карнатака:
В южной центральной деревне Чаннапатна в 2010 году рядом с храмом Богини Кемпаммы (божества, которого жители почитают больше всего) был построен храм, потому что Богиня, как говорят, посетила человека во сне и повелела ему сделать это.
Новый храм был построен в честь двух деревенских собак, которые бесследно исчезли.
Статуи пропавших собак теперь гордо возвышаются в стенах храма, и каждый год в Чаннапатне проводится фестиваль, посвященный жизни пропавших собак.
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