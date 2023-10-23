Новый президент Мальдив хочет, чтобы ‘все до единого индийские военнослужащие’ были выведены из его страны

Новый президент Мальдив Мохаммед Муиз заявил, что он повысил требование о том, чтобы все индийские военнослужащие были вывезены с территории его страны перед церемонией приведения к присяге в следующем месяце.

Победа прокитайского оппозиционера на недавних национальных выборах на Мальдивах нанесла удар по Индии, которая традиционно имела тесные связи с туристической страной и имеет там военное присутствие для противодействия китайскому влиянию в регионе Индийского океана.

“Мы не хотим, чтобы какие-либо иностранные военные ступали по мальдивской земле... Я обещал это народу Мальдив, и я буду выполнять свое обещание с первого дня”, - заявил новый президент Мальдив, сообщает BBC.

Г-н Муиз пришел к власти на Мальдивах в конце сентября, находясь на волне отражения предполагаемых угроз суверенитету Мальдив со стороны некоторых индийских военнослужащих и продолжая давнюю стратегию своей партии “Изгнать Индию”.

Он заявил, что будет проводить про-мальдивскую политику после того, как его спросили, будет ли в его правлении крен в сторону Китая.