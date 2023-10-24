Иммунолог Ярцева назвала причины частых простуд

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала в интервью изданию "Москва24" о причинах ослабления иммунитета. По словам специалиста, в этом перечне - постоянный стресс, недосып и нахождение в местах скопления большого количества людей.

Она уточнила, что люди в норме могут простужаться раза 3 за осенний, зимний и весенний сезоны. Но, если человек постоянно в контакте с окружающими, имеет напряженный график работы и не высыпается, тогда будет болеть чаще.

Ирина Ярцева напомнила: если часто бодрствовать ночью, организм вырабатывает гормон стресса.

Хронический выброс гормона стресса вызывает снижение иммунитета и защитной функции организма в борьбе с окружающими вирусами, – пояснила доктор.

Чтобы защититься от инфекций, она посоветовала высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха и поменьше нервничать.