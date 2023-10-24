Борт авиакомпании Ryanair вернулся в аэропорт Белфаста из-за открытой двери самолета

Бюджетный рейс самолета авиакомпании Ryanair прервался из-за небрежности персонала борта.

Лайнеру пришлось развернуться и экстренно приземлиться в Белфасте (Северная Ирландия) потому, что дверь самолета осталась открытой после взлета, сообщает Belfast Live.

Борт должен был лететь в Шотландию, но вскоре после вылета загорелось аварийное освещение. Самолет быстро совершил полный разворот, чтобы вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку в Белфасте.

Пассажиры рассказали, что с самого начала поняли: что-то пошло не так. По их словам, пилот самолета постоянно заходил и проверял одну из дверей. Сами члены экипажа, по-видимому, были в шоке от ЧП.

Тем не менее, авиакомпания назвала это событие «незначительной технической проблемой».