Педиатр Шарипова объяснила, почему веганство опасно для детей

Педиатр Ильмира Шарипова рассказала Газете.ру, что веганское и вегетарианское питание у детей может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

По словам эксперта, в таком рационе не будет хватать очень важного для роста и развития белка. Веганство может также спровоцировать дефицит в железа в детском организме.

Этот элемент, конечно, содержится в растительной пище. Но хорошо усваивается лишь гемовое железо, которое есть в красном мясе и субпродуктах, – объяснила специалист.

Педиатр подчеркнула, что анемия - серьезная причина заболеваний у детей, появления у них синяков под глазами, задержки речевого и психического развития.

Без железа кровь не способна переносить кислород. В свою очередь, без него страдает мозг, – объяснила врач.

Шарипова заявила, что подросткам нужно обеспечить сбалансированное питание. Веганская диета у них может вызвать проблемы с памятью, гормональные сбои, дефицит витамина D, подытожила эксперт.