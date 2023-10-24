Звездная пара Голливуда Келли Рипа и Марк Консуэлос шокировали фанатов откровениями о сексе

Одна из звездных пар Голливуда Келли Рипа и Марк Консуэлос вновь шокировала фанатов своими сексуальными шутками.

В частности, во время "Прямого эфира с Келли и Марком" на ТВ они поделились подробностями о своей сексуальной жизни, сравнив ее с лягушками.

Рипа заявила, что самки лягушек могут “инсценировать собственную смерть, чтобы избежать нежелательного внимания” со стороны самцов, и сравнила это с собой и Консуэлос.

Можно сказать, что они научились этому у нас, - сказала она.

Консуэлос добавил: когда его жена “симулирует собственную смерть", он закрывает ей лицо зеркальцем, чтобы посмотреть, дышит ли. Если поднимется туман, значит, все отлично.

Вот почему я научилась задерживать дыхание на 7-18 минут, - добавила Рипа. Он постоянно думает, что я мертва.

Фанаты осудили кумиров за излишнюю откровенность и полное отсутствие фильтра. Но нашлись и такие поклонники, которые оценили юмор.

Актеры Рипа и Консуэлос познакомились в 1995 году. У них трое детей: 26-летний Майкл Джозеф, 22-летняя Лола Грейс и 20-летний Хоакин Антонио.