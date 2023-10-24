Диетолог Соломатина перечислила продукты, способные вызвать сильную зависимость

Высокоэнергетическая еда, куда входят газировка, фастфуд, чипсы, десерты либо копченая колбаса, стимулирует привыкание. Причина в том, что соль, глюконат натрия, крахмал, сахар, которые они содержат, активизируют гормоны удовольствия,

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает "Москва24".

Получается нечто вроде легкого наркотического эффекта: человеку хочется еще, и еще. Газировка, к примеру, раздражает стенки желудка, попадает в кровь и сразу дает человеку энергию, – подчеркнула эксперт.

Диетолог предупредила: сахар через 20 минут резко увеличивает уровень глюкозы. От сладкой воды это происходит еще быстрее.

Соломатина при этом уточнила, что некоторую эйфорию можно получить также от некоторых натуральных продуктов - скажем, сыра и красного вина.