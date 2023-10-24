Магия и загадки бирюзы: почему этот камень ценят восточные красавицы и звезды Голливуда

Бирюзу при создании украшений используют с незапамятных времен.

От древности до наших дней

Бижутерию из этого натурального камня ценили еще в Древнем Египте. Бирюзой украшали фараонов, из нее создавали фигурки священного жука-скарабея. Бирюза фигурирует и в культурах многих других древних народов - например, ацтеков, индейцев, персов.

Сегодня она не менее популярна и востребована благодаря необыкновенному цвету, свойствам и структуре. Бирюза в почете у знаменитостей, королевских семей. Она нравится и обычным женщинам, обладающим вкусом и тягой к прекрасному.

Камень счастья

С персидского «бирюза» переводится, как «камень счастья». Считается, что он приносит победы, помогает людям с чистыми помыслами. Этот минерал представляет фосфат алюминия и меди: чем больше содержание последней, тем больше ее цвет напоминает лазурное небо.

Распространена бирюза зеленоватого цвета, который дает высокое содержание железа в минерале. Месторождения этого камня зафиксированы на Синайском полуострове в Египте, Иране, Армении, Таджикистане, Афганистане, Танзании и других странах.

Но самые яркие и желанные камни добывают только в нескольких точках земного шара, одна из которых находится в американском штате Аризона.

Камень невест

На Востоке бирюзу считают камнем невест, потому что это - обязательное украшение на свадебных нарядах. Этот камень часто выбирают и голливудские звезды.

Бирюза считается защитным камнем, и не только. По древнему поверью, если ее носить вместе с золотом, это привлечет богатство, а если с серебром - привлечет любовь. Считается, что бирюза имеет свой характер и отторгает порочных и подлых людей, вынашивающих злые мысли.

В свое время четки из этого камня Иван Грозный любил демонстрировать иностранным послам. Государь давал им подержать изделие, а когда возвращали назад, было видно, что камни потускнели. Но в руках Ивана Грозного опять приобретали зеленый оттенок.