Умер звезда «Дальнобойщиков» и «Интернов» актер Михаил Тощев

11:27 2023-10-24
Умер звезда «Дальнобойщиков» и «Интернов» актер Михаил Тощев

Зрителям шестидесятилетний актер запомнился по ярким эпизодическим ролям в телесериалах.

Советский и российский актер Михаил Тощев скончался на 61-м году жизни, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на портал Kino-teatr.ru. Причина смерти артиста не называется. 

Российский зритель знает звезду кино и театра по многочисленным эпизодическим ролями в популярных сериалах. Он сыграл в сериалах «Дальнобойщики», «Интерны», «Перевал Дятлова», «Универ. Новая общага».

Тощев также снялся в фильмах «Побег», «Доктор Тырса», «Зверобой»,«Диверсант. Конец войны», «Час Волкова» и других. В целом фильмография актера состоит боле чем из 50 проектов.

Михаил Тощев родился в 1962-м году в Орехово-Зуево. В 1989-м году закончил Московский институт культуры, потом в родном городе более 30 лет служил в народном драмтеатре, который является спутником МХАТ имени Горького.

В конце 1980-х Михаил Тощев также открыл частный театр-студию «Гулливер». В кино и сериалах актер стал сниматься в 2005 году. 

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