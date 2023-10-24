158 автомобилей попали в смертельное ДТП из-за супертумана в штате Луизиана США

Семь человек погибли, десятки получили ранения в страшном ДТП в Луизиане с участием 158 автомобилей. Причиной огромнейшей аварии стал большой туман, который накрыл автомагистраль возле Нового Орлеана на федеральной трассе США рядом с озером Пончартрейн.
Дорога проходит через болото, где, как предполагается, тлеющий материал выделял дым и водяной пар, которые смешивались с более холодным воздухом, создавая “супертуман”.
Видимость на дороге при этом упала почти до нуля. В результате столкновения на одном из участков трассы загорелась автоцистерна с горючей жидкостью.
По данным Национальной метеорологической службы США, дым мог образоваться из кустарника, листьев и деревьев.
При слабом ветре супертуман распространяется по низменным участкам местности - например, руслам ручьев или дренажным канавам, - говорится в сообщении ведомства.
Сильный туман может быть очень опасен, когда присутствует над автомагистралями.
Полиция считает, что названное количество жертв может возрасти. Службы экстренного реагирования продолжают поиски жертв автокатастрофы.
Жителям Луизианы рекомендовано соблюдать "крайнюю осторожность во время путешествий".
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