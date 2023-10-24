158 автомобилей попали в смертельное ДТП из-за супертумана в штате Луизиана США

Семь человек погибли, десятки получили ранения в страшном ДТП в Луизиане с участием 158 автомобилей. Причиной огромнейшей аварии стал большой туман, который накрыл автомагистраль возле Нового Орлеана на федеральной трассе США рядом с озером Пончартрейн.

Дорога проходит через болото, где, как предполагается, тлеющий материал выделял дым и водяной пар, которые смешивались с более холодным воздухом, создавая “супертуман”.

Видимость на дороге при этом упала почти до нуля. В результате столкновения на одном из участков трассы загорелась автоцистерна с горючей жидкостью.

По данным Национальной метеорологической службы США, дым мог образоваться из кустарника, листьев и деревьев.