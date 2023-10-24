Мемуары Бритни Спирс взорвали публику

Бритни Спирс получила высокую оценку за “сырые и нефильтрованные” мемуары, которые описывают ее жизнь без всяких прикрас.

Долгожданная книга под названием "Женщина во мне" вышла во вторник. Издание получило признание критиков: в рецензиях они высоко оценили честность американской поп-звезды в исследовании ее восхождения к славе и эксплуататорской природы индустрии.

Музыкальный критик The Telegraph Нил Маккормик описал книгу как “чрезвычайно мощные мемуары”, присвоив ей четыре звезды из пяти возможных:

В конечном счете, "Женщина во мне" - это история не столько о музыке, сколько о том, как с женщинами по-прежнему жестоко обращаются в музыкальном бизнесе. То, что это не превратилось в настоящую трагедию, является свидетельством присущей Спирс силы духа.

Заместитель музыкального редактора The Guardian Лора Снейпс сказала, что книга заслуживает того, чтобы ее читали как “поучительную историю и обвинительный акт, а не как сборник разоблачений таблоидов”.