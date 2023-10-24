Мемуары Бритни Спирс взорвали публику

Бритни Спирс получила высокую оценку за “сырые и нефильтрованные” мемуары, которые описывают ее жизнь без всяких прикрас.
Долгожданная книга под названием "Женщина во мне" вышла во вторник. Издание получило признание критиков: в рецензиях они высоко оценили честность американской поп-звезды в исследовании ее восхождения к славе и эксплуататорской природы индустрии.
Музыкальный критик The Telegraph Нил Маккормик описал книгу как “чрезвычайно мощные мемуары”, присвоив ей четыре звезды из пяти возможных:
В конечном счете, "Женщина во мне" - это история не столько о музыке, сколько о том, как с женщинами по-прежнему жестоко обращаются в музыкальном бизнесе.
То, что это не превратилось в настоящую трагедию, является свидетельством присущей Спирс силы духа.
Заместитель музыкального редактора The Guardian Лора Снейпс сказала, что книга заслуживает того, чтобы ее читали как “поучительную историю и обвинительный акт, а не как сборник разоблачений таблоидов”.
После всего, что Спирс потеряла, острота ее взгляда - это чудо…
Пусть ее правда представляет законную угрозу системе, которая ее эксплуатировала, - подчеркнула она.
Редактор The Independent в Великобритании Адам Уайт, в свою очередь, отметил, что мемуары дают осознание, что Спирс заслуживает "хоть какого-то покоя”.
Я надеюсь, что "Женщина во мне" стала для нее катарсисом. Это, конечно, не конец ее боли, но было бы неплохо, если бы это стало началом новой главы, - заключил журналист.
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