Жёлтый и оранжевый цвета — естественные стимуляторы аппетита, поэтому их не рекомендуется использовать в оформлении кухни и столовой, если не хотите переедать.
Шейные кольца не сильно удлиняют шею, а максимально оттягивают ключицу
15:36 2023-10-24
Шейные кольца не удлиняют шею, а давят на ключицу, заставляя её и верхние рёбра наклониться под углом на 45 градусов ниже естественного положения, создавая иллюзию длинной шеи.
19:28
Спорное наследие Брюса Ли
Многие называют главным наследием Брюса Ли популяризацию восточных единоборств на Западе. Массовое увлечение кунг-фу подарило миру таких звёзд жанра боевиков, как Чак Норрис, Стивен Сигал и Джеки Чан.
17:33
Татьяна Васильева и ее секрет на миллион
Известная актриса в эфире программы «Секрет на миллион» призналась на всю страну в том, что в молодости у неё был серьёзный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым.
17:30
Жерар Депардье признался, что в молодости занимался проституцией
В 2014 году известный актёр выпустил автобиографическую книгу, где поделился поистине шокирующими подробностями своей личной жизни.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__