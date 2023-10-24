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Очаровательная Шарлиз Терон не разрешала работникам смотреть на нее и разговаривать с ней
15:40 2023-10-24
Так что прислуга смотрела в пол, а все вопросы своей хозяйке задавала в письменном виде.
19:28
Спорное наследие Брюса Ли
Многие называют главным наследием Брюса Ли популяризацию восточных единоборств на Западе. Массовое увлечение кунг-фу подарило миру таких звёзд жанра боевиков, как Чак Норрис, Стивен Сигал и Джеки Чан.
17:33
Татьяна Васильева и ее секрет на миллион
Известная актриса в эфире программы «Секрет на миллион» призналась на всю страну в том, что в молодости у неё был серьёзный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым.
17:30
Жерар Депардье признался, что в молодости занимался проституцией
В 2014 году известный актёр выпустил автобиографическую книгу, где поделился поистине шокирующими подробностями своей личной жизни.
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