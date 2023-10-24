Феномен Павлика Морозова: почему одни его считают героем, а другие предателем

16:15 2023-10-24
Феномен Павлика Морозова: почему одни его считают героем, а другие предателем

Согласно фактам, пионер доноса на отца не писал, а просто по ходу дознания подтвердил то, что всем и так было известно.

В СССР не было школьника, который не знал бы, кто такой Павлик Морозов и какой подвиг он совершил. Сегодня, скорее всего, ученики и не поймут, о ком идет речь.

Тем не менее, он продолжает оставаться героем книг и расследований. И уже не всегда положительных. Почему одни воспринимают его, как пример борца за советскую власть, а другие - предателем, который донес на собственного отца?

По версии советских идеологов, Павлик Морозов подвел своего отца-кулака под справедливый суд осенью 1932 года. Но в перестроечные времена советскую историю начали пересматривать. В итоге пионер был назван "доносчиком №1".

Так что же на самом деле случилось в семье председателя местного сельсовета Морозова, который являлся отцом 5 детей и жил в селе Герасимовка Тобольской губернии? 

Как уточняет "Российская газета", многодетный по сегодняшним меркам отец был не безгрешен: он втихую присваивал конфискованное у кулаков имущество, выдавал фальшивые справки присланным в ссылку спецпереселенцам.

Знал ли Павлик об этом?  Да - как и все окружающие. Но вряд ли принимал близко к сердцу "антисоветские" происки папы. Вряд ли: у мальчика были причины обижаться на отца без всякой политики: тот ушел из семьи, жил у любовницы, пьянствовал.

Более того - считал, что детям нечего ходить в школу.  А Павлик хотел учиться. Согласно фактам, Павлик доноса на отца не писал, он просто по ходу дознания подтвердил то, что всем и так было известно.

Отец получил срок, но отсидел его не полностью, вернулся досрочно. Но родственники мальчику показаний не простили, и через год 13-летнего парня убили. При этом главным убийцей был двоюродный брат, которого казнили за это, как заклятого врага советской власти.

Много лет спустя историки хотели вернуться к пересмотру этого дела, но члены семьи Морозовых отказались. Что вполне обяснимо: в этом сюжете все равно ничего не изменить.

А Павлик Морозов - и не герой, и не предатель. Он просто жертва безумного времени. И аморально использовать его судьбу в качестве доказательства ужасов советской эпохи. Лучше его просто оставить в покое: Павлик Морозов в любом случае за все расплатился своей жизнью. 

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