Врач Гаран назвала более дешевый и полезный аналог семги

Врач лабораторной диагностики Галина Гаран рассказала сайту "Едим дома", что семга и форель далеко не самые полезные виды рыб. При этом эксперт рассказала, чем можно заменить эти неоправданно дорогие продукты.

Специалист уточнила, что большая часть лососевых, которые можно найти в магазинах либо на рынках, выращивается искусственным способом. Потому содержание полезных веществ, в том числе и белка, в такой рыбе ниже.

По питательным свойствам такое мясо уступает „дикому“ собрату, который питается планктоном либо другими рыбами, - отметила врач.

В качестве замены семге и форели Гаран предложила брать скумбрию, в которой больше ненасыщенных жирных кислот, а также атлантическую сельдь или минтай.

Еще один плюс такой замены - доступная стоимость.