Кустурица расстроил Джонни Деппа, отказав ему в роли Раскольникова

Кустурица рассказал, что Депп предлагал ему исполнить роль Родиона Раскольникова.
Однако режиссер отказал американцу, пояснив, что хочет снять фильм на сербском языке.
Постановщик вспоминает, как Депп расстроился от его отказа и не понял мотивации.
По убеждению Кустурицы, актер не подходил для участия в проекте, поскольку сербский не был его родным языком.
Режиссеру было важно, чтобы роли исполняли носители языка. Подход не был понятен Деппу, которого отказ расстроил.
Теперь Кустурица намерен вернуться к идее отснять «Преступление и наказание», но уже с российскими актерами.
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