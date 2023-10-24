На чем держится бренд Виктории Бекхэм, который годами накапливает долги

Долги бренда «Виктория Бекхэм» перевалили уже за 60 миллионов фунтов стерлингов, он давно не популярен, однако банкротиться Викки Бекхэм не спешит. За счет чего тогда существует компания?

Автор канала "Мода без обид" на платформе Дзен уточняет, что хозяйка придумала свой бренд в 2008-м. Жестко заявив при этом, что ее одежду "будут носить люди, у которых нет недостатков фигуры".

Блогер пересмотрела коллекции модного дома «Виктории Бекхэм» за 15 лет его существования. И пришла к выводу, что наряды с Вайлдберрис ничуть не хуже.

Ничего оригинального он так и не показал. О кутюрных коллекциях вообще речи никогда не шло. Хотя спрос какой-никакой был, даже Ким Кардашьян ранее носила джинсы от Викки, - отметила автор. Неудивительно, что Виктория сконцентрировала усилия на солнцезащитных очках, сумках и других аксессуарах.

В результате блогер отметила, что все просто: бренд «крышует» королевская семья.