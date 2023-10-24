Цена короны: на что готовы пойти мамы в США ради победы дочек в конкурсах красоты

Детские конкурсы кукольной красоты в США очень популярны. Ради победы дочек мамы превращают их в юных Лолит. Поливают автозагаром, используют тональный крем и макияж, отбеливают зубы, волосы накручивают на бигуди.

Автор канала "Вечно на диете" на платформе Дзен рассказала о судьбе одной из участниц "Коронованных деток" по имели Аляска.

Ее мама очень хотела славы, и водила ребенка на местные конкурсы красоты с 3 лет. Чтобы попасть на конкурс статусом выше, она тратила большие деньги на дорогу, проживание в другом городе, костюмы, украшения, косметику.

Она часами трудилась над образом дочери: накладывала макияж, крутила локоны, заставляла везде улыбаться. В 7 лет Аляска успешно прошла кастинг и стала участницей "Коронованных деток".

На сцене и с экранов зрители видели улыбающихся девочек, бодро шагающих по подиуму, но никто не подозревал, что скрывается за кулисами. Девочки там проводили часы и терпели процедуры, которые им неприятны.

Аляска в итоге стала звездой шоу, мама была в восторге. И продолжила еще более активно возить ее по конкурсам. Но, когда девочка стала подростком, проявила характер, и отказалась от этого.

Сама девочка считала, что только в 14 лет начала по-настоящему жить, дружить со сверстниками. По окончания школы Аляска съехала от мамы, поступила в колледж на врача и стала жить в общежитии.

18-летняя девушка призналась, что своих детей никогда не будет подвергать таким испытаниям.