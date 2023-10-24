Светлана Лобода нашла себе мужа

Личную жизнь Светлана Лобода никогда не афишировала. Поклонники по сей день задаются вопросом, кто является отцом ее младшей дочери.

О бойфрендах звезды тоже ничего никому не известно, сообщает Супер.ру.

Но недавно она заинтриговала фанатов, выложив в соцсетях фото с подписью "Busy tuesday". На нем - букет, кольцо и руки влюбленных.

Подписчики расценили это как тончайший намек на свадьбу. И бросились поздравлять Светлану.

Но нашлись и те, кто заподозрил певицу в том, что она просто готовится к съемкам клипа для нового трека.