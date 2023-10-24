К числу наиболее ценных из принадлежащих ему вещей Баффет относит книги

Ежедневное чтение бизнесмен называет одной из важных составляющих собственного успеха: каждое следующее утро ты встретишь более умным и чуть более мудрым.
В начале карьеры Баффет за день глотал по тысяче страниц, но с возрастом поумерил читательский аппетит и «ограничивается» пятью сотнями.
Полученную из литературы информацию бизнесмен предлагает считать отложенной инвестицией или накопительным счётом со сложными процентами: они обязательно помогут вам в будущем и будут прибыльными, важно лишь подождать.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__