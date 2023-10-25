Ресторан в Юрмале эпохи СССР взрастил таланты Вайкуле, Моисеева и радовал посетителей выступлениями других звезд

Слава ресторана "Юрас Перле" в Юрмале гремела не только на всю Латвию, но и на весь Советский Союз. В 70-е годы прошлого века свои хиты здесь обкатывал Раймонд Паулс. Здесь же началось восхождение Лаймы Вайкуле - как танцовщицы и певицы.

В этом ресторане выступало и знаменитое трио с участием Бориса Моисеева. Иногда - организовывались сборные концерты суперзвезд, где можно было за один вечер увидеть и услышать Пьеху и Райкина, Миронова и Хазанова, Пугачеву и Леонтьева.

Общепит европейского уровня в ресторане создала железная леди Марина Затока. В "Юрас Перле" подавали ананасы, куропаток, наливали фирменный рижский бальзам.

Как он себя чувствует сегодня? Уже никак. Ресторан ушел вместе с эпохой СССР. Его закрыли в 91-м, в 94-м здание сгорело. А то, что от него осталось - снесли в конце девяностых.

Но некоторые уже повзрослевшие бывшие завсегдатаи, приезжая в Юрмалу, стараются найти место, где стоял ресторан, ностальгируют по своей юности и вспоминают проведенные в "Юрас Перле" вечера.