Феномен Черчилля: пил, курил, и прожил при этом девяносто лет

Эксперты уверены: секрет долголетия знаменитого премьера Англии сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля - в его наследственности. Потому что при его образе жизни сложно было бы протянуть так долго. Но были на то и другие причины.

Черчилль и правда много выпивал: по словам его медсестры, в день он употреблял по 2 бокала крепкого алкоголя и еще бокал шампанского.

Кроме того, много курил сигары - почти беспрерывно. А спортом при этом не занимался. Черчилль и сам не скрывал, что предпочитает избегать неоправданной активности. Но оправданной все-таки не чуждался.

В частности, премьер постоянно тренировал свой мозг, и не только политикой. Много читал, и память была невероятная: например, мог подолгу наизусть цитировать Шекспира.

Сам писал статьи и книги, а еще рисовал. Всего в его активе - около 550 полотен и множество рисунков.

Было и такое "хобби" как укладывание кирпичей. Причем Уинстон Черчилль слыл неплохим каменщиком и значительную часть построек в своем имении построил своими руками.

Так что все-таки он имел физическую нагрузку.