Дочь Курта Кобейна второй раз вышла замуж

31-летняя Фрэнсис Бин Кобейн вышла замуж за Райли Хоука, церемония состоялась в Лос-Анджелесе.

Свадьба была скромной: на церемонии присутствовали только члены семьи. Для единственной наследницы легендарного рок-музыканта это уже второй брак, ранее она жила с исполнителем Исаем Сильвой, сообщает СтарХит.

Молодожены встречались до росписи 2 с половиной года.

Курт Кобейн из жизни ушел в 1994-м, в возрасте 27 лет: музыкант покончил с собой. Это очень сильно отразилось на психике девушки. Она думала, что в юности куда-нибудь вляпается и не доживет до 30-ти.