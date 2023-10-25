Дочь Курта Кобейна второй раз вышла замуж

31-летняя Фрэнсис Бин Кобейн вышла замуж за Райли Хоука, церемония состоялась в Лос-Анджелесе.
Свадьба была скромной: на церемонии присутствовали только члены семьи. Для единственной наследницы легендарного рок-музыканта это уже второй брак, ранее она жила с исполнителем Исаем Сильвой, сообщает СтарХит.
Молодожены встречались до росписи 2 с половиной года.
Курт Кобейн из жизни ушел в 1994-м, в возрасте 27 лет: музыкант покончил с собой. Это очень сильно отразилось на психике девушки. Она думала, что в юности куда-нибудь вляпается и не доживет до 30-ти.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__