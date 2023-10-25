Людмила Поргина продает 4-комнатную квартиру Николая Караченцова в Москве

Николая Караченцова не стало 26 октября 2018-го года. После страшной аварии артист заново научился ходить, однако так и не сумел восстановить свою речь. Потом ко всем бедам добавился еще и рак, напоминает КП.

73-летняя вдова звезды Людмила Поргина призналась изданию, что намерена продать квартиру мужа в Москве.

Коле эту недвижимость подарили в 2003-м году - от правительства. Думаю, наша 4-комнатная квартира в Шведском тупике сейчас стоит 300 миллионов рублей. На вырученные средства построю музей Коли на нашей даче в поселке Валентиновка, - поделилась Людмила Поргина. Этот вопрос будем решать на семейном совете. Но считаю, что продавать надо.

Поргина добавила, что антикварная мебель из квартиры и другие вещи будут перевезены на дачу, чтобы потом занять место в музее.

По словам актрисы, она также намерена уйти из "Ленкома", потому что директор театра Марк Варшавер не дает ей ролей, ставит в массовку. И тех денег, которые ей там платят, не хватает на то, чтобы покрыть нужды звезды и тем более на путешествия в Дубай.