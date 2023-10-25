Астральный мир одесской Барби: как живет сегодня девушка, перекроившая свою внешность в кукольную

Валерия Лукьянова родилась в Тирасполе в 1985 году, потом с родителями перебралась в Одессу. Жила обычной жизнью, пока не увлеклась фотошопом.

Изменениям во внешности сначала виртуально, а потом реально, способствовало и замужество. У мужа звезды соцсетей Дмитрия Шкрабова был солидный бизнес, который позволял красавице не работать.

Валерия стала делать операции: вставила силиконовые импланты, изменила нос, нереально похудела и т.д. Ее стали приглашать работать в качестве модели в азиатские страны.

С одесской Барби даже захотели снять художественный фильм, но он был низкобюджетным и получил разгром критиков.

В 2017 году ее мужа заподозрили в махинациях, ему грозило уголовное преследование. И яркая парочка эмигрировала в Мексику, где и живет сейчас на постоянной основе.

Валерия продолжает ежедневно медитировать, практикует выходы в "астральный мир". А еще - проводит семинары, где обучает людей "внетелесным путешествиям". Примечательно, что желающие попасть на такие курсы есть...