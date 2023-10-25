Экс-муж Татьяны Арнтгольц женится на девушке моложе себя на 17 лет

С маникюршей Марией 40-летний артист познакомился во время съемок в Ростове-на-Дону. По их завершении девушка переехала в Москву и сейчас живет с артистом, сообщает Космополитен.

Иван заявил, что имеет на нее очень серьезные виды и желает на ней жениться:

Мы - семья. Скоро будем жениться, точную дату пока не знаю, но будем.

К слову, избранница Жидкова тоже планирует связать жизнь с творчеством, она сейчас учится в театральном институте на актерском факультете.

Девушка нашла общий язык с детьми любимого - 14-летней Машей от Татьяны Арнтгольц и 6-летним Степаном от модели Лилии Соловьевой.