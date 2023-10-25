В Приморском крае выловлена бутылка с посланием от кругосветных путешественников

В Дальневосточный заповедник вода принесла бутылку, в которой хранилось послание участников кругосветного путешествия на судне "Пилигрим", сообщает дирекция заповедников "Земля леопардов".

Корабль "Пилигрим" отправился в кругосветное плавание в 2017-м году. Россияне за минувшие годы преодолели более 18,5 тысячи морских миль, побывав в 15 странах.

Капитан в послании осветил главную информацию об экспедиции и пожелал тому, кто его найдет, попутного ветра.

Бутылка с посланием преодолела свыше тысячи километров прежде, чем попала к мысу Островок Фальшивый в морском заповеднике.