Тэйлор Свифт поймали за поцелуями с Трэвисом Келси

Известно, что Тейлор Свифт посещает игры футболиста Трэвиса Келси.

Несколько раз знаменитости вместе появлялись на публике. "Гуляет" информация о том, что они встречаются.

Недавно исполнительница присутствовала на игре, в ходе которой «Канзас Сити Чифс» одержала победу над «Лос-Анджелес Чарджерс».

После матча Тейлор сделала фото с членом команды Трэвиса Меколом Хардманом-младшим и его избранницей, моделью Чарией Гордон.

Последняя и выложила в Сеть нежный поцелуй Свифт и Трейси.