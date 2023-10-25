Тэйлор Свифт поймали за поцелуями с Трэвисом Келси

Известно, что Тейлор Свифт посещает игры футболиста Трэвиса Келси.
Несколько раз знаменитости вместе появлялись на публике. "Гуляет" информация о том, что они встречаются.
Недавно исполнительница присутствовала на игре, в ходе которой «Канзас Сити Чифс» одержала победу над «Лос-Анджелес Чарджерс».
После матча Тейлор сделала фото с членом команды Трэвиса Меколом Хардманом-младшим и его избранницей, моделью Чарией Гордон.
Последняя и выложила в Сеть нежный поцелуй Свифт и Трейси.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__