Наркобароны Эквадора подчеркивают свой статус, открывая подпольные зоопарки с редкими животными

13:05 2023-10-25
Наркобароны Эквадора подчеркивают свой статус, открывая подпольные зоопарки с редкими животными

Таким образом они демонстрируют свой статус и уровень организованной преступности в этой сети.

Среди наркоторговцев Эквадора появилась новая мода: на содержание диких зверей в подпольных зоопарках в стиле кокаинового барона Пабло Эскобара.

Полиция страны, в частности, обнаружила недавно двух ягуаров, которые находятся под угрозой исчезновения. Владелец, эквадорский наркобарон Уайлдер Санчес Фарфан по кличке" Гато, содержал их в клетках.

Кроме ягуаров, полиция обнаружила там амазонских попугаев, фазанов, попугаев и других экзотических птиц. Предположительно, они были завезены из Китая и Кореи.

Бум на подпольные зоопарки совпал с ростом насилия и незаконного оборота наркотиков в Эквадоре, который является новым логистическим центром экспорта кокаина в США и Европу, - сообщил начальник отдела охраны окружающей среды полиции Эквадора, майор Дарвин Роблес.

В 2022 году полиция Эквадора изъяла из частных зоопарков 6817 животных, тогда как годом ранее - 5951. Как и другие конфискованные животные, ягуары и птицы Фарфана были доставлены в специализированные центры дикой природы. Им окажут ветеринарную помощь с целью оценки возможной реинтеграции.

Но в большинстве случаев возвращение в естественную среду таких животных невозможно.

В ходе более мелких операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, полицейские обнаруживали черепах, змей, шкуры и головы животных в качестве трофеев.

Наличие дикого животного - это символ статуса, который демонстрирует уровень организованной преступности в этой сети, - отметил Дарвин Роблес.

То есть, дикие животные дополняют наличие роскошной недвижимости, автомобилей, произведений искусства, украшений.

В Эквадоре незаконный оборот диких животных наказывается лишением свободы на срок до трех лет. А в Колумбии и Перу - до девяти и 20 лет соответственно.

Антон Райт
16:49

Антон Райт

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Баффет уверен: эта проблема решаема при условии радикальной трансформации общественных отношений, а равно институтов государства и общества между собой.
Антон Райт
16:47

Антон Райт

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Традиционный бизнесмен, Уоррен несколько раз выступал против засилья криптовалют и несколько раз предсказывал коллапс их рынка.
Светлана Игнатьева
16:02

Светлана Игнатьева

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Акушер-гинеколог считает, что предложенные парламентарием сокращение сроков дял прерывания беременности могут иметь обратный эффект.
Светлана Игнатьева
15:38

Светлана Игнатьева

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Эксперт считает, что красота не имеет значения. И посоветовал соискателям делать акцент на забавные черты, а также убрать раздражающие особенности.
Светлана Игнатьева
15:23

Светлана Игнатьева

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Свадьба прошла в кругу самых близких и родных в Лас-Вегасе. Влюбленные знакомы с 1992 года, и более тридцати лет жили в гражданском браке.
Светлана Игнатьева
15:02

Светлана Игнатьева

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

У культового российского живописца шестеро сыновей, и все они родились от разных женщин.
Ангелина Крент
15:01

Ангелина Крент

В Китае запустили водородный поезд

В Китае запустили водородный поезд

Крупнейший в мире производитель рельсовых транспортных средств выпустил поезд с нулевым уровнем выбросов, работающий на водородных топливных элементах с суперконденсаторным буфером, сообщает New atlas.
article_image 19:28

Спорное наследие Брюса Ли

Многие называют главным наследием Брюса Ли популяризацию восточных единоборств на Западе. Массовое увлечение кунг-фу подарило миру таких звёзд жанра боевиков, как Чак Норрис, Стивен Сигал и Джеки Чан.

article_image 17:33

Татьяна Васильева и ее секрет на миллион

Известная актриса в эфире программы «Секрет на миллион» призналась на всю страну в том, что в молодости у неё был серьёзный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым.

article_image 17:30

Жерар Депардье признался, что в молодости занимался проституцией

В 2014 году известный актёр выпустил автобиографическую книгу, где поделился поистине шокирующими подробностями своей личной жизни.