Наркобароны Эквадора подчеркивают свой статус, открывая подпольные зоопарки с редкими животными

Среди наркоторговцев Эквадора появилась новая мода: на содержание диких зверей в подпольных зоопарках в стиле кокаинового барона Пабло Эскобара.

Полиция страны, в частности, обнаружила недавно двух ягуаров, которые находятся под угрозой исчезновения. Владелец, эквадорский наркобарон Уайлдер Санчес Фарфан по кличке" Гато, содержал их в клетках.

Кроме ягуаров, полиция обнаружила там амазонских попугаев, фазанов, попугаев и других экзотических птиц. Предположительно, они были завезены из Китая и Кореи.

Бум на подпольные зоопарки совпал с ростом насилия и незаконного оборота наркотиков в Эквадоре, который является новым логистическим центром экспорта кокаина в США и Европу, - сообщил начальник отдела охраны окружающей среды полиции Эквадора, майор Дарвин Роблес.

В 2022 году полиция Эквадора изъяла из частных зоопарков 6817 животных, тогда как годом ранее - 5951. Как и другие конфискованные животные, ягуары и птицы Фарфана были доставлены в специализированные центры дикой природы. Им окажут ветеринарную помощь с целью оценки возможной реинтеграции.

Но в большинстве случаев возвращение в естественную среду таких животных невозможно.

В ходе более мелких операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, полицейские обнаруживали черепах, змей, шкуры и головы животных в качестве трофеев.

Наличие дикого животного - это символ статуса, который демонстрирует уровень организованной преступности в этой сети, - отметил Дарвин Роблес.

То есть, дикие животные дополняют наличие роскошной недвижимости, автомобилей, произведений искусства, украшений.

В Эквадоре незаконный оборот диких животных наказывается лишением свободы на срок до трех лет. А в Колумбии и Перу - до девяти и 20 лет соответственно.