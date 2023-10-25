Австралиец разгадал тайну найденного на пляже необычного шара

Неопознанный, ни на что не похожий металлический шар нашел на пляже житель Австралии. Он уверен, что его выбросило на берег из космоса.

Чтобы найти этому подтверждение, мужчина прошерстил весь Интернет. И нашел нечто подобное.

Я совершенно случайно сделал скриншот статьи о металлическом шаре, найденном в Африке, - сказал Фил Рэймонд Моррис Уэст в интервью Yahoo News Australia. Когда сравнил изображения, я понял, что он и моя находна идентичны.

Австралиец считает, что его пляжная находка упала из космоса после отсоединения от ракеты. Ранее "космический шар" был найден в 2011 году на отдаленных пастбищах в Намибии. Австралиец уверен, что "его" шар тоже упал с неба.

Взглянув на него, я понял, что на каком-то этапе металл был очень горячим... Я полагаю, что более чем вероятно, что этот тяжелый металлический шар врезался в океан, прежде чем в конечном итоге его выбросило на берег, - сказал он.

Он также добавил, что это его самая "уникальная" находка. Как уточняет издание Yahoo News, официальной идентификации находки не проводилось.