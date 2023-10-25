Супруга Джастина Тимберлейка Джессика Бил хочет развестить с певцом из-за новостей о нем из мемуаров Бритни Спирс

Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" наделали много шума, еще не успев выйти в продажу.

Еще в больший шок автобиография певицы повергла окружающих в день выхода, вчера, 24 октября, когда была сметена с полок.

Актриса Джессика Бил была не в курсе многих деталей отношений своего мужа Джастина Тимберлейка и Спирс.

Особенно шокировали актрису новости об аборте Бритни, который вынудил ее сделать Джастин, а также об его измене своей девушке, что и стало причиной разрыва знаменитостей.

Говорят, что пара на грани развода из-за "открывшихся обстоятельств".