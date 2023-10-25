Американец поджег церковь, чтобы не допустить там встречи трансвестита с детьми

Житель Огайо, который является сторонником превосходства белой расы, пытался сжечь церковь, чтобы не дать провести там мероприятие, где планировалась встреча трансвестита с детьми.

20-летний Эймен Пенни изготовил две бутылки с зажигательной смесью и бросил их в церковь Честерленда, которая находится в сельской местности, недалеко от Кливленда. Несколько дней спустя он был арестован и обвинен в федеральном суде.

Церковь при этом не сгорела.

Пенни - член местной группы White Lives Matter, куда входят неонацисты. За две недели до попытки поджога он и другие члены группы пришли на другое драг-мероприятие в Огайо с флагами со свастикой. Они выкрикивали “Хайль Гитлер” и гомофобные оскорбления.

При обыске дома Пенни был обнаружен нацистский флаг, нацистские памятные вещи, а также противогаз и газовые баллончики.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.