В Подмосковье малыш отгрыз кончик ртутного градусника

Трехлетний малыш из Подмосковья умудрился откусить наконечник ртутного градусника. Как уточняет МК, мама мальчика в это время звонила врачам из реанимации, где сейчас находится ее второй ребенок.

По данным издания, карапуз достал градусник с комода, сунул в рот и раскусил. Ртутные шарики ртути при этом покатились по полу. Маме крохи пришлось прервать разговор с медиками больницы, где находится ее младшая дочь, и мчаться в клинику уже с сыном.

Врачи прощупали ребенку живот, сделали рентген, но чужеродных предметов внутри не обнаружили. Маме рекомендовали наблюдать за состоянием сына.

К слову, дочка у этой женщины родилась раньше срока и весом меньше килограмма. Она пережила операцию на сердце и сейчас находится под наблюдением медиков.