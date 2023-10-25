Адель, страдающая от алколизма с 20 лет, отказалась от спиртного из-за сына

Исполнительница Адель со сцены в Лас-Вегасе призналась, что не берет в рот ни капли спиртного вот уже на протяжении 3,5 месяца.

Знаменитость не стала скрывать, что с 20-летнего возраста страдала от алкогольной зависимости.

Адель сообщила, что скучает по этому "состоянию".

Отказалась от пагубной привычки артистка из-за сына Анджело, которому 19 октября исполнилось 11 лет. Селебрити заявила, что хочет быть хорошей матерью.