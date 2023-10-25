История Мишель Киш, это редкий и вдохновляющий случай, подчеркивающий силу человеческой воли и жизнерадостности

С этим синдромом, затрагивающим рост, развитие черепа и зубов, Мишель справляется, продолжая жить полной жизнью, как и всё обычные люди, несмотря на все трудности.
Мишель, несмотря на свои 22 года, выглядит, как ребенок из-за ряда физических симптомов, вызванных синдромом.
Этот синдром довольно редок, и пока не существует точных генетических тестов для его диагностики.
Мишель родилась в обычной семье, и ее родители не ожидали, что их дочь родится "особенной".
Для Мишель потребовался постоянный медицинский уход.
Ее хрупкие кости, болезни сердца и легких, создали много проблем, но благодаря медицинской программе в Иллинойсе, она получила необходимые устройства и лекарства.
Она даже смогла получить образование, поскольку в школу ее сопровождала медсестра.
В настоящее время Мишель - это умная и жизнерадостная молодая леди, не жалуется на жизнь и полна решимости.
Она мечтает стать педиатром, но также рассматривает модельную и актерскую карьеру. Она также ищет своего спутника жизни, как она говорит сама: что ей очень нравятся парни с длинными волосами.
Несмотря на все трудности, Мишель ценит каждый день и наслаждается моментами, которые ей дарит жизнь, здесь и сейчас.
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