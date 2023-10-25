История Мишель Киш, это редкий и вдохновляющий случай, подчеркивающий силу человеческой воли и жизнерадостности

С этим синдромом, затрагивающим рост, развитие черепа и зубов, Мишель справляется, продолжая жить полной жизнью, как и всё обычные люди, несмотря на все трудности.

Мишель, несмотря на свои 22 года, выглядит, как ребенок из-за ряда физических симптомов, вызванных синдромом.

Этот синдром довольно редок, и пока не существует точных генетических тестов для его диагностики.

Мишель родилась в обычной семье, и ее родители не ожидали, что их дочь родится "особенной".