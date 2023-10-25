Шварценнегер и Сталонне помирились после многолетней ссоры

Актеры Арнольд Шварценнегер и Сильвестр Сталлоне - люди солидного возраста, когда приходит пора перестать конфликтовать на фоне соперничества в молодости.

Историю о примирении "вечных врагов" на вечере памяти знаменитого голливудского юриста Джейка Блума рассказал Шварценнегер.

Покойный вовлек обоих враждующих артистов в бизнес-проект "Планета Голливуд".

Селебритис по делам нового бизнеса провели так много времени вместе, что не только помирились, но и сдружились.