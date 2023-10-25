Комментатору Василию Уткину рекомендовали уменьшить желудок и придерживаться ЗОЖ

Спортивного журналиста и комментатора РФ Василия Уткина попросили обратить внимание на свое здоровье и принять меры, чтобы сбросить вес.

Как сообщает Тochka.by, об этом заявил блогер и стример Илья Давыдов, известный в России, как Maddyson.

Займитесь своим здоровьем, пожалуйста. Грустно видеть кумира, любимого комментатора в болезненном состоянии.

Не сомневаюсь, что есть варианты: например, операция по уменьшению желудка либо работа с врачом-диетологом. Так дальше нельзя, это опасно для здоровья, – написал Давыдов.

Василий Уткин на собственном YouTube-канале выпускает шоу "Футбольный клуб". На этих видео заметно, что известный спортивный журналист сейчас не в лучшей физической форме.

Ранее Уткин признавался, что страдает ожирением. Его вес доходил до 215 килограммов. Снизить массу тела до 125 килограммов ему помогла резекция желудка, которую писателю сделали в январе 2014 года. Но вес вернулся снова.