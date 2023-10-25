Фирма кандидата в президенты США Вивека Рамасвами превратила 15 млн долларов в 5 млрд

Приобретение компанией Roche средства для лечения воспаления кишечника принесло огромную неожиданную прибыль компании Roivant, которой владеет кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, сообщает The Wall Street Journal.

Roivant заработал на их продаже 5 миллиардов долларов, при том что потратил на разработку всего 15 миллионов.

Примечательно, что первоначально Pfizer передала их Roivant в декабре прошлого года бесплатно.

Компания Pfizer, со своей стороны, отметила, что сделка с Roivant была частью приоритета исследований и разработок. В итоге Pfizer по-прежнему получит выгоду от 25%-ной доли, которую она сохранила, а также от полных прав на препарат за пределами США и Японии.